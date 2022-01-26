Імпорт в Україну європейської свинини зріс на 75%

За останні два роки показник імпорту свинини в Україну зріс на 75%. Таке різке збільшення створює проблеми для внутрішнього виробництва через зростання конкуренції вітчизняному ринку, повідомляє UBR.

За даними аналітиків Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ, у 2021 році приріст імпорту склав 45%, до 40,6 тис. тонн. З них 25,8 тис. тонн – свіже м'ясо та 14,8 тис. тонн – морожене м'ясо).

Основні постачальники:

Данія – 21,17 тис. тонн (52,1% від загальних постачань);

Польща – 6,98 тис. тонн;

Нідерланди – 5,24 тис. Тонн.

Експерти вважають, що різке зростання імпорту було викликано максимально низькими цінами на свинину в Європі через збільшення пропозиції та забою.

Показники експорту також зросли – на 33% у 2021 році, майже до 4000 тонн м'яса. Покупцями виступали зокрема ОАЕ (1740 тонн), Гонконг – (770 тонн) та Грузія – (220 тонн).

Водночас виробництво свинини в Україні також показало незначне зростання – на 6% з року в рік, майже до 740 тис. тонн у забійній вазі. Загалом кількість свиней в Україні на 1 грудня 2021 року становила 5,53 млн голів, що на 5,8% менше, ніж за аналогічний період минулого року.