У Байдена назвали дату відповіді США Росії з безпеки

Адміністрація президента США Джо Байдена направить Росії письмову відповідь на пропозиції щодо гарантій безпеки 26 січня, повідомляє Лента.Ру.

Представники Білого дому уточнили, що у відповіді буде викладено області, в яких США згодні співпрацювати з Росією, передає CNN. До них входять контроль над стратегічними наступальними озброєннями, прозорість у відносинах збройних сил між країнами, зниження ризиків ескалації через створення каналів зв'язку між військовими відомствами та питання розміщення ракетних систем великої дальності.

Вони додали, що документ навряд чи включатиме питання про вступ України до НАТО найближчим часом.