"Єдина Росія" запропонувала озброювати "ЛДНР"

Правляча партія РФ Єдина Росія ініціює військові поставки для так званих "ДНР" та "ЛНР". З такою заявою у середу виступив лідер фракції ЄР у Держдумі РФ Володимир Васильєв, повідомляє Корреспондент.

"Ми звертаємось до керівництва нашої країни надати допомогу Луганській та Донецькій "республік ﻿ ам" у вигляді постачання необхідної для стримування агресії військової продукції, а також вжити всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки громадян" , - заявив він.

Васильєв також заявив про занепокоєння життям російських громадян.

"Ми довго чекали, поки розумне рішення переможе у Вашингтоні, але цього не відбувається. Нас непокоїть захист життя російських громадян та співвітчизників, які проживають на території "ЛНР" та "ДНР"" , - заявив він.

Сьогодні перший віцеспікер Ради Федерації РФ Андрій Турчак заявив, що Росія має зайнятися постачанням окремих видів озброєння для "ЛДНР".

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що постачання озброєння залежить виключно від виконання "Мінська"