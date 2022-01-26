СБУ заблокували переправку в РФ комплектуючих до зброї

Співробітники Служби безпеки України в Харківській області викрили схему незаконного переправлення до Росії комплектуючих до вогнепальної зброї, організовану місцевою мешканкою, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За даними слідства, в організації протиправної діяльності причетна мешканка регіону. Вона намагалася переправити своїм спільникам до РФ запчастини до стрілецького озброєння. Відправлення продукції за кордон проводила через міжнародні сервіси одного з поштових операторів. Для приховування незаконних дій вона використовувала недостовірні дані при оформленні товарно- супровідної документації" , - інформує прес-служба СБУ.

За даними Офісу генерального прокурора, зловмисниця також вказувала у даних відправника інформацію про сторонню особу.

Співробітники СБУ викрили зловмисницю на спробі вчинення нелегального поштового відправлення. Під час огляду "посилки" правоохоронці виявили 15 ударно-спускових механізмів до стрілецької зброї та комплектуючі до інших видів зброї.

Слідчі СБУ повідомили зловмисницю про підозру у скоєнні злочину за ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу. Вирішується питання про обрання судом запобіжного заходу.

Продовжується розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших причетних до нього осіб.