У Держдепі бачать "всі ознаки" вторгнення в Україну до середини лютого

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що у Вашингтоні бачать ознаки того, що Росія зважиться на нове вторгнення в Україну до середини лютого, повідомляє Новое время.

"Ми, безумовно, бачимо всі ознаки того, що він [Володимир Путін] збирається застосувати військову силу [в Україні] певної миті, можливо, між теперішнім часом і серединою лютого" , — сказала Шерман під час онлайн-дискусії YES.

Водночас у Вашингтоні не знають, чи ухвалив Путін остаточне рішення. Шерман додала, що на його вибір часу та позицію може вплинути проведення Зимових Олімпійських ігор у Пекіні, на яких збирається бути присутнім глава Кремля.

За її словами, США готуються до всіх сценаріїв розвитку ситуації в Україні — можливого повномасштабного вторгнення, гібридних атак і диверсії.