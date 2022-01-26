Мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 27 січня

Найближчої доби частину України накриє мокрим снігом з дощем та потеплінням до 2°С, частину – просто снігом, при незмінній температурі повітря. І ще одну частину очікує просто похмура погода протягом дня.

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Отже, у четвер, 27 січня, у всіх північних, східних, південних, у більшості центральних областей, а також на Закарпатті та в Криму очікується температура від -7°С до 0°С удень та від -12°С до -3°С уночі. У решті західних, а також у Київській та Житомирській областях буде трохи тепліше – там обіцяють від -1°С до 2°С удень і від -7°С у центрі до 0°С на заході вночі.

З опадів 27 січня очікуються мокрий сніг на заході (крім Закарпаття), а також сніг у центрі (крім Кіровоградської та Дніпропетровської областей) та на півночі, а також місцями на заході та в Криму. На решті території буде хмарно та без опадів. Також місцями на заході та в центрі очікується ожеледиця. На сході, на півдні та в Криму очікується вітер близько 4-14 км/год. У центральних, західних та північних областях буде більш вітряно – до 7-18 км/год, на заході подекуди можливі шквали до 29 км/год.

У столиці України, Києві, 27 січня очікується температура повітря від -9°С до 0°С протягом дня, вітер 11-18 км/год і ожеледиця.