Валютний ринок середи: підсумки дня

Зростання котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку триває. Національний банк у середу різко збільшив обсяг інтервенції, але зупинити ажіотажний попит не може.

Сьогодні у Парижі відкрилася зустріч радників глав держав-учасниць «Нормандської четвірки», яка запланована на завтра в Парижі. Представники України, Росії, Німеччини та Франції обговорять кроки щодо мирного врегулювання на Донбасі. А тим часом валютний ринок України поступово входить до т.зв. режим «саморозігріву». Котирування безготівкового долара сьогодні зростали, попри інтервенцію Національного банку, що почалася з самого ранку. Регулятор, за попередніми підрахунками, лише за сьогодні продав не менше 200 млн доларів – і все одно не зміг зупинити зростання котирувань.

Закрили основну фазу торгів середи 13,3 копійки на купівлі та 11,3 копійки на продажу вище, ніж у вівторок.

Хід торгів:

Стартові котирування – 28,67/28,77 (купівля/продаж).

Торги середи відкрилися гірше, ніж попереднього дня: спред на відкритті становив 10 копійок (у порівнянні з 23 копійками у вівторок). Перші 3 угоди за ціною 28,7525 гривні на загальну суму 1,5 млн. доларів пройшли о 9:35. Через 5 хвилин цінник на продаж на пару хвилин опустився до 28,74 гривні, після чого котирування дружно пішли вгору. О 10.00 на ринку з'явився Національний банк. Як і попередніми днями, регулятор використав метод «вибору кращої ціни» для чергової інтервенції на продаж. За інформацією порталу "Курс України", кількість продажів валюти регулятором різко зросла. Як повідомив порталу один зі скарбників комерційного банку, «сьогодні НБУ продає агресивніше, щільніше». Проте, до 10:30 котирування піднялися до 28,82 гривні на купівлі та 28,84 гривні на продажу. Національний банк не припиняв «рятувати» покупців, і в якийсь момент виникло відчуття, що зростання ось-ось припиниться. Проте в районі обідньої перерви повторилося те, що учасники торгів спостерігали у понеділок та вівторок: на ринок вийшли великі покупці, і знову виник перекіс між попитом та пропозицією. Національний банк продавав валюту не лише до 15:30, а й після того, як почалися торги за схемою ТОМ (з розрахунками на наступний робочий день). Сьогодні вони були дуже активними: до 17:05 обсяг операцій ТОМ (з 15:30) склав 103 млн доларів.

Котирування закриття торгів на 16:00 – 28,813/28,853 (купівля/продаж). Остання угода ТОМом (на 17.05) пройшла за ціною 28,87.

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg на 16:00 сьогодні зріс на 64,3 млн. у порівнянні з вівторком і склав 463,7 млн доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксований Національним банком на 12:00 на рівні 28,7964 гривні.

США зафіксований Національним банком на 12:00 на рівні 28,7964 гривні. Офіційний курс долара на 27 січня встановлено на позначці 28,7984 гривні за долар, зростання на 13,26 копійки.

встановлено на позначці 28,7984 гривні за долар, зростання на 13,26 копійки. Офіційний курс євро на 27 січня встановлено на позначці 32,4803 гривні за євро, зростання на 17,82 копійки.

Готівковий долар за день подорожчав на 9 копійок. Вранці оптові обмінні пункти столиці продавали готівкового "американця" по 28,78-28,79 гривні. Пізніше цінник підняли до 28,82-28,83 гривні (готівковий в черговий раз зрівнявся з безготівковим доларом), а до обіду – опустили до 28,80 гривень, відреагувавши на гальмування зростання на міжбанку. Але вже о 17-й годині мінімальна ціна, за якою можна було купити велику партію доларів, піднялася до 28,87 гривні.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 17:30 – 1,1282 долара. Сьогодні євро торгується в діапазоні 1,1272-1,1310 долара з тенденцією до зниження напередодні засідання комітету з відкритих ринків (FOMC) ФРС США, на якому буде ухвалено рішення про облікову ставку. Результати будуть оголошені о 21:00 за київським часом. Готівковий євро протягом дня виріс у ціні на 10 копійок, із ранкових 32,50-32,53 до 32,60-32,63 гривні увечері.

Російський рубль продовжує падати і на момент написання статті опустився до 79,90 за долар. З Парижа поки що немає жодних новин, але вчорашня заява президента США Джо Байдена, що він не виключає персональних санкцій проти президента РФ Володимира Путіна у разі російського вторгнення в Україну, говорить про високий градус розпалу пристрастей. Готівковий рубль у столиці третій день поспіль продають по 3,65-3,69 гривні за 10 рублів.