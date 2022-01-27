Українські біатлоністи вирушили на Олімпійські ігри
Делегація олімпійської збірної України з біатлону вилетіла до Пекіна, повідомляє Сьогодні.
У середу, 26 січня, збірна України з біатлону вирушила на Олімпійські ігри-2022 до Пекіна. Фотографію з борту літака опублікував у своєму Instagram Дмитро Підручний.
Зі столиці Китаю українська біатлонна делегація вирушить до Чжанцзякоу – національного біатлонного центру, де відбуватимуться олімпійські перегони.
Склад збірної України з біатлону, окрім спортсменів та тренерського штабу, включає сервіс-бригаду. Уся делегація налічує 23 особи.
Повний склад команди, яка вирушила до Пекіна:
- Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко.
- Жінки: Юлія Джима, Олена Білосюк, Валя Семеренко, Дар'я Блашко, Ірина Петренко.
- Тренерський штаб: Юрай Санітра, Урош Велепець, Олександр Кравченко, Олексій Кравченко, Ігор Ященко, Олексій Писаренко (лікар), Богдан Братков (лікар), Михайло Гуменяк (масажист), Дмитро Пухов (масажист).
- Сервіс-бригада: Оле Бьорн Треттеруд, Іван Білосюк, Дмитро Бобков, Сергій Михайличенко.
Нагадаємо, зимові олімпійські Ігри у столиці Китаю відбудуться з 4 по 20 лютого. Україну представлять 45 спортсменів у 12 видах.