Футболіст "Динамо" U-19 спровокував масову бійку та зірвав матч

Синегальський легіонер юнацької команди "Динамо" Самба Діалло став призвідником бійки на зборах у Туреччині. Інцидент стався на останніх секундах гри із місцевим "Антяльяспором", повідомляє Обозреватель.

На 86-й хвилині господарі зрівняли рахунок 2:2, а в наступній атаці Діалло зробив ривок чи не з центру поля, зміг обіграти голкіпера та забити переможний гол. Рефері взяття воріт скасував, зафіксувавши у 18-річного сенегальця офсайд.

Самба Діалло. Джерело: ФК Динамо

Це настільки обурило футболіста, що він не зміг упоратися з емоціями. Якогось моменту конфлікт із суперником вийшов з-під контролю і переріс у масову бійку.

Рефері вирішив не догравати останні хвилини зустрічі, завершивши її достроково. Підсумковий рахунок 2:2.

Наприкінці минулого року Діалло цікавилися скаути німецької "Баварії". Сталося це після матчів Юнацької ліги УЄФА, в якій атакувальний півзахисник виявив себе з найкращого боку.