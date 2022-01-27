Україна розраховує на $3-5 млрд допомоги – заступник глави ОП

Україна має намір сформувати пакет фінансової допомоги в $3-5 млрд від стратегічних партнерів, щоб забезпечити ліквідність, повідомив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Із великими організаціями домовляємося про пакети фінансової допомоги або у вигляді державних гарантій або у вигляді прямих міжурядових кредитів", - сказав він в ефірі телеканалу "Рада" в середу.

Заступник голови ОП додав, що в середу Україна провела переговори з урядом Франції щодо аналогічного пакету. Деталі переговорів буде озвучено після фіналізації відповідного рішення.

Шурма також нагадав, що Канада запропонувала Україні кредит у розмірі до 120 млн канадських доларів (CAD, за поточним курсом - приблизно 95,8 млн американських доларів, USD) для підтримки економічної стійкості та розвитку країни, а Єврокомісія заявила про виділення Україні фінансової допомоги у розмірі EUR1,2 млрд.

"Наша ціль - сформувати з усіма нашими стратегічними партнерами такі пакети загальним обсягом щонайменше $3 млрд, а бажано - $5 млрд, які стануть додатковою "подушкою" та зможуть гарантувати стабільність нашої фінансової системи незалежно від того, як розвиватиметься ситуація", - пояснив Шурма.

Він наголосив, що йдеться про кредити на пільгових умовах під 2-3% річних, а в деяких випадках - нижче.