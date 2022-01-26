Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) підтвердила повноваження російської делегації, які оскаржувала українська делегація, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив член української делегації, депутата "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. "За" підтвердження проголосували 97 делегатів, "проти" - 41. Президентом ПАРЄ став ініціатор зняття санкцій з делегації РФ