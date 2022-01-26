ПАРЄ підтвердила повноваження російської делегації
Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) підтвердила повноваження російської делегації, які оскаржувала українська делегація, повідомляє Європейська правда.
Про це заявив член української делегації, депутата "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. "За" підтвердження проголосували 97 делегатів, "проти" - 41. Президентом ПАРЄ став ініціатор зняття санкцій з делегації РФ
"Із позитивного – ми отримали більше голосів, ніж рік тому. А це означає, що кількість людей, які розуміють, що Росія – це агресор і їй не місце у ПАРЄ, збільшується!", - зазначив Гончаренко у Facebook.