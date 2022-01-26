Більшість дипломатів США лишились в Києві
Переважна більшість працівників посольства США в Києві залишилися в українській столиці і продовжують працювати попри можливісь виїзду з країни, повідомляє УНІАН.
Про це повідомила Twitter кореспондентка CNN Наташа Бертран.
"Як повідомило CNN у вівторок обізнане джерело, переважна більшість американського персоналу в посольстві США в Києві продовжують залишатися на робочих місцях і не використовують можливість від'їзду за власним бажанням. Членам сімей все ж наказано виїхати", - зазначила вона.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на цей допис та подякував дипломатам США за такий прояв підтримки
"Дякую вам, дорогі американські друзі. Ми дуже цінуємо ваш вибір залишитися і підтримати нас, попри те, що вам довелося розлучитися зі своїми близькими. Такий прояв підтримки багато говорить про зв’язки між США та Україною", - написав Єрмак.