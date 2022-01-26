Депутата Херсонської облради затримали на хабарі

У Херсонській області на хабарі затримали депутата обласної ради. Він вимагав гроші у місцевого підприємця за ведення "спокійного" бізнесу, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Згідно з даними слідства, депутат обласної ради створював штучні перешкоди у діяльності місцевого підприємця, інформував Офіс генерального прокурора﻿. Він вимагав 27 тисяч доларів за розв'язання цих проблем. Йдеться про сприяння зняття арешту, який було накладено на адміністративну будівлю та відкликання навмисно поданих позовів до цього товариства.

"Наразі проводяться обшуки за місцем проживання депутата. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу" , - пише пресслужба.

Відповідно до статті 189 Кримінального кодексу України, найвища міра покарання передбачає позбавлення волі строком до 12 років.