Депутата Херсонської облради затримали на хабарі

У Херсонській області на хабарі затримали депутата обласної ради. Він вимагав гроші у місцевого підприємця за ведення "спокійного" бізнесу, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Згідно з даними слідства, депутат обласної ради створював штучні перешкоди у діяльності місцевого підприємця, інформував Офіс генерального прокурора﻿. Він вимагав 27 тисяч доларів за розв'язання цих проблем. Йдеться про сприяння зняття арешту, який було накладено на адміністративну будівлю та відкликання навмисно поданих позовів до цього товариства.

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"Наразі проводяться обшуки за місцем проживання депутата. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу", - пише пресслужба.

Відповідно до статті 189 Кримінального кодексу України, найвища міра покарання передбачає позбавлення волі строком до 12 років.

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