Австралія заявила про готовність збільшити постачання газу до Європи

Австралія може забезпечити додаткове постачання зрідженого природного газу (ЗПГ) до Європи у разі, якщо Росія припинить постачання, повідомляє Ділова столиця.

Про це сказав міністр природних ресурсів Австралії Кіт Пітт із посиланням на видання The Guardian.

Як пише The Guardian, ссылаючись на слова міністра, Австралія є "провідним та надійним світовим експортером ЗПГ" та "готова допомогти з будь-яким запитом на подальші поставки.

"Це показує, наскільки важливі австралійські ресурси для постачання енергії по всьому світу" , — сказав Пітт.

Раніше стало відомо, що США ведуть переговори з Катаром та іншими великими експортерами щодо можливості постачання зрідженого газу до Європи у разі вторгнення Росії до України.