США не публікуватимуть свою відповідь на "гарантії безпеки" РФ

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон не публікуватиме свою письмову відповідь на гарантії безпеки Кремля, і закликав цього не робити й російським дипломатам, повідомляє УНІАН.

Про це він заявив на брифінгу у Держдепі 26 січня.

Цьому передувало повідомлення про передачу послом США письмової відповіді МЗС РФ.

Блінкен уточнив, що у письмовій відповіді викладено "серйозний дипломатичний шлях вперед, якщо Росія його обере". Також він додав, що надіслані пропозиції обговорить з лідерами Конгресу.

Держсекретар США підкреслив, що всі "відповіді були цілком скоординовані з Україною і європейськими союзниками та партнерами".

"Ми не публікуємо цей документ, оскільки вважаємо, що дипломатія має найкращі шанси на успіх, якщо ми створимо умови для конфіденційних переговорів. Ми сподіваємося і чекаємо, що Росія буде притримуватися такої ж точки зору та серйозно поставиться до нашої пропозиції" , – зазначив Блінкен.

Цьому передувала серія зустрічей між представниками РФ та НАТО з приводу політики членства в організації Північноатлантичного договору.