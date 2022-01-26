ЄС інвестує до €6,5 млрд в економіку України

ЄС мобілізує до 6,5 мільярдів євро інвестицій для підтримки економіки України. Про це заявив єврокомісар з розширення та сусідства Олівер Варгеї під час візиту до Києва, повідомляє Корреспондент.

"Сьогодні в Києві разом із Президентом Зеленським я підтвердив постійну прихильність ЄС до суверенітету та територіальної цілісності України та соціально-економічної стійкості. Ми мобілізуємо до 6,5 млрд євро інвестицій для підтримки економіки, відновлення, зростання, починаючи з п'яти 5 ключових проектів" , - йдеться у заяві.