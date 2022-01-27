Bentley випустить перший у своїй історії електромобіль

Через два роки, у 2025 Bentley може випустити перший у власній історії електромобіль. Цю інформацію підтвердило керівництво компанії, повідомляє AutoGeek.

Також стало відомо, що протягом наступних десяти років Bentley планує інвестувати 2,5 мільярда фунтів стерлінгів у свій завод в Англії, а також на дослідження та розробки автомобілів з нетрадиційними силовими установками.

Відомо, що з виробництвом електромобіля Bentley допоможе Volkswagen, який буде виготовляти кузова для автівки. В Bentley наголосили, що їхнє підприємство в Англії стане "майбутнім еталоном виробництва автомобілів класу люкс".

Окрім того, в Bentley наголосили, що з 2030 року планують стати виробником повністю електричних автомобілів.

"Це амбіційна та надійна дорожня карта щодо вуглецевої нейтральності в усій нашій бізнес-системі, включаючи перехід на електромобілі лише за вісім років, – зазначив виконавчий директор Bentley Едріан Холмарк. – Забезпечення виробництва нашого першого електромобіля у Крю є важливою подією для Bentley і Великобританії, оскільки ми плануємо довгострокове стабільне майбутнє на нашому заводі в Англії".