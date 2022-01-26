У МЗС відреагували на відповідь США щодо "гарантій" Росії

Міністерство закордонних справ України заявило, що у письмовій відповіді Сполучених Штатів щодо "гарантій безпеки" Росії враховані позиції та пропозиції України. У МЗС підкреслили, що відповідь США не викликає заперечення з української сторони, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко. Він підкреслив, що Україна і США перебували в тісній дипломатичній взаємодії, в тому числі під час підготовки відповіді РФ.