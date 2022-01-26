Блінкен повідомив про активну участь Байдена у відповіді щодо "гарантій"

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що президент країни Джо Байден брав активну особисту участь у складанні письмової відповіді Вашингтона на пропозиції Росії щодо гарантій безпеки, повідомляє Лента.Ру.

За словами Блінкена, Байден разом із рештою діячів готував відповідь на пропозиції Росії з безпеки. Разом із лідером США документ було переглянуто кілька разів протягом останніх тижнів. Його змінювали у міру того, як США отримували коментарі та ідеї від своїх союзників та партнерів.

Американський держсекретар підкреслив, що думки партнерів також мали важливе значення при складанні відповіді. Їхні точки зору «були інтегровані в текст, на опрацювання якого Байден був активно залучений із самого початку». Проте саме президент США благословив фінальний варіант документа.