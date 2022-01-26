Туреччина запропонувала Стамбул для проведення засідань ТКГ

Туреччина запропонувала Стамбул для проведення засідань ТКГ

Туреччина запропонувала проводити засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу. Зокрема, щоб повернутися до проведення очних зустрічей для переговорів, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ОБСЄ. Ініціатива про перенесення переговорів до Туреччини належить спецпредставнику глави ОБСЄ в Україні.

"Туреччина попередньо запропонувала Стамбул як потенційне місце проведення засідань ТКГ за умови досягнення консенсусу. Я поінформував учасників дискусій про цю можливість повернутися до особистих зустрічей", - заявив спецпредставник чинного глави ОБСЄ в Україні і в Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мікко Кіннунен.

При цьому він додав, що переконаний, що особисті зустрічі підвищать якість і конфіденційність обговорень по Донбасу.

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