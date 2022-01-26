Туреччина запропонувала Стамбул для проведення засідань ТКГ

Туреччина запропонувала проводити засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу. Зокрема, щоб повернутися до проведення очних зустрічей для переговорів, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ОБСЄ. Ініціатива про перенесення переговорів до Туреччини належить спецпредставнику глави ОБСЄ в Україні.

"Туреччина попередньо запропонувала Стамбул як потенційне місце проведення засідань ТКГ за умови досягнення консенсусу. Я поінформував учасників дискусій про цю можливість повернутися до особистих зустрічей" , - заявив спецпредставник чинного глави ОБСЄ в Україні і в Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мікко Кіннунен.

При цьому він додав, що переконаний, що особисті зустрічі підвищать якість і конфіденційність обговорень по Донбасу.