НАТО передала Росії свою відповідь щодо безпеки

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що альянс, паралельно зі США, передав Росії свої письмові пропозиції у відповідь на раніше висунуті вимоги Кремля, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Вимоги відкликати дану на саміті в Бухаресті Україні та Грузії обіцянку про майбутнє членство виконано не буде. Відповідну заяву він зробив у середу у Брюсселі на терміново скликаній пресконференції, яка відбулася у відеоформаті. За словами Столтенберга, документ направлений від імені всіх тридцяти союзників, які є єдиними з цього питання.

"Сьогодні ми передали наші письмові пропозиції Росії. Ми зробили це паралельно зі США" , - анонсував генсек.

За його словами, союзники окреслили три головні позиції, за якими вони готові досягати прогресу.

"Перше – відносини НАТО-Росія. Росія обірвала дипломатичні зв'язки з НАТО, що зробило наш діалог набагато важчим. Ми маємо знову відновити роботу наших офісів у Москві та Брюсселі. Ми також повинні у повному обсязі використовувати вже існуючі військові канали, щоб просувати прозорість та знизити ризики. Ми також розглядаємо можливість встановлення цивільної гарячої лінії зв'язку для надзвичайних ситуацій" , - зазначив Столтенберг першу позицію.

Друге він назвав європ﻿ейську безпеку, включаючи ситуацію в Україні та навколо неї.

"Ми готові слухати занепокоєння Росії та вести справжній діалог, як дотримуватися та зміцнювати фундаментальні принципи європейської безпеки, під якими ми всі підписалися, починаючи від заключного Гельсінського акту. Це включає право кожної держави обирати свій шлях у сфері безпеки" , - констатував генсек.

Столтенберг заявив, що Росія має утримуватися від агресивної риторики та дій, які спрямовані проти союзників та інших країн.

"Росія також має вивести свої сили з України, Грузії та Молдови, де вони розташовані без дозволу цих країн. Усі сторони мають конструктивно взаємодіяти, щоб вирішити конфлікт, включаючи Нормандський формат" , - додав він.

Третім пунктом він назвав зниження ризиків, прозорість та контроль над озброєнням.

Крім того, Столтенберг констатував, що Росія продовжує нарошувати військову присутність в Україні та на її кордонах з "більше ніж 100 тисячами військ на позиціях і ще більше – у дорозі, включаючи значну дислокацію (військ) у Білорусі".