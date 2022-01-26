Блінкен анонсував економічну підтримку України США
Сполучені Штати Америки розглядають питання про надання Україні економічної підтримки на тлі стягування російських військ до українського кордону, повідомляє УНІАН.
Про це державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив сьогодні на брифінгу у Вашингтоні. Трансляція брифінгу відбувалася на сторінці Держдепу у Youtube.
"Ми знаємо, що економіка України і фінансове положення страждають від цієї кризи. І так само, як ми зміцнюємо безпеку України, ми також шукаємо можливості, як підтримати її економіку, окрім тієї суттєвої допомоги, яку вже надаємо. Наші європейські союзники і партнери вживають таких самих заходів ", - наголосив Блінкен.