Блінкен анонсував економічну підтримку України США

Сполучені Штати Америки розглядають питання про надання Україні економічної підтримки на тлі стягування російських військ до українського кордону, повідомляє УНІАН.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив сьогодні на брифінгу у Вашингтоні. Трансляція брифінгу відбувалася на сторінці Держдепу у Youtube.