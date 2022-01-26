Туреччина підтвердила зобов'язання по НАТО у разі вторгнення РФ в Україну

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара продовжить виконувати свої зобов'язання в рамках НАТО у разі вторгнення Росії в Україну. Він закликав сторони поводитися конструктивно, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

При цьому президент не уточнив, на які кроки буде готова Туреччина при такому розвитку подій і про які зобов'язання як члена Альянсу йдеться, пишуть турецькі ЗМІ.

"Зараз ми хочемо знайти рішення нинішньої кризи шляхом діалогу і дипломатії. Продовжуємо закликати і Росію, і Україну поводитися конструктивно і стримано. Але Туреччина буде виконувати вимоги членства в НАТО" , - заявив Ердоган.

Президент зазначив, що війна не може принести жодної користі ні сторонам, ні регіону.

"Наша країна з самого початку підтримувала територіальну цілісність і суверенітет України. Ми зайняли чітку позицію проти кроків Росії щодо порушення територіальної цілісності України, особливо анексії Криму" , - додав він.

Крім того, Ердоган запросив Путіна відвідати Туреччину.