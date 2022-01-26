Зустріч радників лідерів "нормандського формату" завершилася: підсумки

В Парижі завершилася зустріч радників лідерів нормандського формату, після якої представники України та Росії провели окремий брифінг.

Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що на зустрічі політичних радників лідерів країн "нормандського формату" сторони погодили "безумовне дотримання перемир'я" на Донбасі.

"У нас відбулася непроста розмова... Домовилися про те, що незалежно від різночитань щодо Мінських угод..., перемир'я має дотримуватися безумовно" , - зазначив Козак.

Він наголосив, що підписана 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи угода має виконуватись "обома учасниками цієї угоди".

"Що стосується інших питань, то ми провели інвентаризацію всіх різночитань та різних інтерпретацій Мінських угод..." , - додав заступник голови адміністрації президента РФ.

За словами Козака, сторони домовилися провести додаткові консультації всередині країн "нормандського формату", щоб за два тижні у Берліні "зустрітися і спробувати знайти розв'язки з усіх проблем".

Глава офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що учасники переговорів у «нормандському форматі» домовилися про нову зустріч.

"Ми домовилися про продовження цього діалогу, Україна завжди готова до переговорів, до зустрічей. Готова 24 на 7" , - сказав він під час брифінгу за підсумками зустрічі радників лідерів країн нормандської четвірки.

Єрмак назвав позитивним сигналом поновлення зустрічей у "нормандському форматі".

"Сьогодні відбулася дуже змістовна, непроста розмова, "аудит" того, що ми маємо на сьогодні, "аудит" виконання як Мінських домовленостей, так і домовленостей лідерів "нормандського формату" від 2019 року. Було погоджено фінальне комюніке" , - зазначив він.

На думку глави ОП, головним результатом зустрічі є підтримка всіма учасниками "нормандського формату" сталого режиму припинення вогню.

"Сторони абсолютно відкрито задекларували, що існує багато розбіжностей між Україною та РФ щодо виконання Мінських домовленостей, та їх трактування, але при цьому є бажання працювати над цими розбіжностями" , - підкреслив він.

За словами Єрмака, сторони домовилися про продовження діалогу та проведення наступної зустрічі за два тижні у Берліні. Також сторони підтримали тезу про те, що робота у підгрупах Тристоронньої контактної групи має продовжуватися.

"Сьогоднішнє комюніке - це перший документ, який вдалося погодити з грудня 2019 року" , - уточнив він.

Єрмак підкреслив, що Україна готова до переговорів та зустрічей у режимі 24/7, бо для неї дуже важливим є припинення війни, повернення територій, а сьогодні також зняття напруги та деескалації ситуації навколо українських кордонів.

Він також додав, що всім, хто "розганяє зраду" та намагається зірвати мирний процес, не дадуть жодного шансу.