Ф'юрі в сказі від апетитів Джошуа та його промоутера
Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі звинуватив Джошуа та його команду у зриві бою з Олександром Усиком, повідомляє Сьогодні.
Як заявив Циганський король, Ей-Джей та його промоутер Едді Гірн відмовилися від 90 мільйонів доларів відступних, за те, щоб дозволити Ф'юрі битися з українцем.
"Довелося зробити це відео. Едді Гірн та Ентоні Джошуа, схоже, найогидніші бізнесмени в історії.Сьогодні вони втратили 90 мільйонів доларів! Прокляті сучі діти! Психи!", – сказав Ф'юрі.
Раніше повідомлялося, що Джошуа готовий відступити убік за 20 мільйонів доларів та гарантію бою з переможцем. Ця сума в 10 разів більша, ніж Усик заробив за перемогу над Джошуа!
"Джошуа боягуз, Усик п**а, а Ділліан Вайт не хоче битися. Якщо я неправий, давай, б**ь, битися. Ви всі труси, бомжари, ганчірки.Я зніматиму відео, поки один з цих трусів не вирішить битися. Ви всі труси, дурні. Мені все одно, з ким я битися – з Ей Джеєм, Усиком, Ділліаном Уайтом. Воюйте зі мною", – заявив Ф'юрі.