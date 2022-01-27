Ф'юрі в сказі від апетитів Джошуа та його промоутера

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі звинуватив Джошуа та його команду у зриві бою з Олександром Усиком, повідомляє Сьогодні.

Як заявив Циганський король, Ей-Джей та його промоутер Едді Гірн відмовилися від 90 мільйонів доларів відступних, за те, щоб дозволити Ф'юрі битися з українцем.

"Довелося зробити це відео. Едді Гірн та Ентоні Джошуа, схоже, найогидніші бізнесмени в історії. Сьогодні вони втратили 90 мільйонів доларів! Прокляті сучі діти! Психи!", – сказав Ф'юрі .

Tyson Fury на Instagram: Eddie Hearn and Anthony Joshua має gotta be worst businessmen in history. Today they lost $90million. [ @Tyson_Fury ] pic.twitter.com/cEDfcqOYes - Michael Benson (@ Michael Bensonn) January 26, 2022

Раніше повідомлялося, що Джошуа готовий відступити убік за 20 мільйонів доларів та гарантію бою з переможцем. Ця сума в 10 разів більша, ніж Усик заробив за перемогу над Джошуа!