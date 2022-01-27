У NASA знову допустили існування загадкової "Планети Х"

NASA шукає остаточні докази того, що легендарна "Планета Х" може ховатися в далеких куточках нашої Сонячної системи. Згідно з гіпотезою, це небесне тіло в десять разів більше Землі й обертається величезною орбітою, повідомляє Обозреватель.

Так, раніше директор американського космічного агентства NASA Джим Грін заявляв про те, що доказів, що стосуються існування загадкової планети – мало, проте "це лише початок та результати можуть бути захоплюючими". Нова хвиля ажіотажу у ЗМІ розпочалася 24 січня 2022 року. Про планету написав таблоїд The Sun. Схожа публікація з'явилася і на Daily Star.

Вперше про "Планету X" заговорили, коли у 2015 році дослідники Каліфорнійського технологічного інституту довели, що її існування математично можливе. Незабаром на сайті NASA з'явилася окрема сторінка про ймовірну дев'яту планету Сонячної системи.

Її пошук почався після того, як вчені помітили зміни в орбітах деяких дрібних об'єктів у поясі Койпера (віддаленої області крижаних уламків, що сягає далеко за межами орбіти Нептуна). Астрономи зазначили, що деякі з карликових планет та інших невеликих крижаних об'єктів схильні рухатися орбітами, згрупованими в поясі. Зрештою було висловлено припущення, що причиною порушень може бути щось велике – наприклад, загадкова планета.

Західні ЗМІ знову заговорили про "Планету Х"

"Можливість появи нової планети, безумовно, хвилює мене як планетолога і всіх нас. Однак це не означає виявлення або відкриття нової планети. Надто рано говорити з впевненістю про існування так званої "Планети X". Те, що ми бачимо, – це ранній прогноз, заснований на моделюванні на основі обмежених спостережень. Це початок процесу" , – пояснював Грін.

До речі, однією з теорій є те, що дана планета під назвою "Нібіру" розташована десь у Сонячній системі та рухається за курсом зіткнення із Землею.

Теоретики стверджують, що якби планета існувала, вона б оберталася в середньому приблизно в 20 разів далі від Сонця, ніж Нептун, а це означає, що для здійснення одного повного обороту навколо Сонця може знадобитися до 20 000 років.