Курс валют НБУ на 27 січня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 27 січня 2022 року
Курс долара у порівнянні з 26 січня досяг рівня 28.80 за 1 долар.
Євро подорожчало на 18 коп. до 32.48 за 1 євро.
Курс рубля залишається стабільним лише на рівні 3.64 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 26 січня 2022 року.
Фунт стерлінгів подорожчав на 35 коп. до 38,92 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 12 коп. до 31.28 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 3 коп. до 7.08 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|28.798 400
|EUR
|Євро
|32.480 300
|RUB
|Рубль
|0.364 040
|GBP
|Фунт стерлінгів
|38.922 500
|CHF
|Швейцарський франк
|31.283 900
|PLN
|Польський злотий
|7.082 600