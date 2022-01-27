Курс валют НБУ на 27 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 27 січня 2022 року

Курс долара у порівнянні з 26 січня досяг рівня 28.80 за 1 долар.

Євро подорожчало на 18 коп. до 32.48 за 1 євро.

Курс рубля залишається стабільним лише на рівні 3.64 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 26 січня 2022 року.

Фунт стерлінгів подорожчав на 35 коп. до 38,92 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 12 коп. до 31.28 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 3 коп. до 7.08 за 1 польський злотий.