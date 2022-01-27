У Дніпрі нацгвардієць розстріляв варту військовослужбовців: є загиблі

У ніч на четвер на території Південного машинобудівного заводу "Южмаш" солдат строкової служби розстріляв караул військовослужбовців Національної гвардії (НГУ), після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро поранені.

Як повідомили﻿ у Міністерстві внутрішніх справ, інцидент стався о 3.40.

"Солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н., під час видачі зброї з невстановлених причин, пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік" , - йдеться в повідомленні.

У результаті четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка загинули на місці, ще п’ять осіб отримали поранення.

Мотиви скоєного злочину поки не відомі.

Фото: mvs.gov.ua

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На місце події терміново виїхав командуючий НГУ генерал-полковник Микола Балан.