У Дніпрі нацгвардієць розстріляв варту військовослужбовців: є загиблі
У ніч на четвер на території Південного машинобудівного заводу "Южмаш" солдат строкової служби розстріляв караул військовослужбовців Національної гвардії (НГУ), після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро поранені.
Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, інцидент стався о 3.40.
"Солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н., під час видачі зброї з невстановлених причин, пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік", - йдеться в повідомленні.
У результаті четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка загинули на місці, ще п’ять осіб отримали поранення.
Мотиви скоєного злочину поки не відомі.
У Дніпропетровській та сусідніх областях введена поліцейська спецоперація "Сирена".
По тривозі піднятий особовий склад підрозділів Нацполіції та Нацгвардії.
На місце події терміново виїхав командуючий НГУ генерал-полковник Микола Балан.