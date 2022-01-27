Знаменитий інвестор передбачив обвал світової економіки

Легендарний британський інвестор Джеремі Ґрентем передбачив грандіозний обвал економіки. У розмові з Bloomberg він попередив, що світові необхідно готуватися до уповільнення економічного зростання, стрибка інфляції та різкого дефіциту робочої сили, повідомляє Лента.Ру.

За словами співзасновника бостонської компанії Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co, який раніше передбачав крах доткомів та світову економічну кризу, «існує лише обмежена кількість дешевої нафти, дешевого нікелю, дешевої міді, і ми починаємо наближатися до деяких із цих кордонів» .

«Зміна клімату супроводжується сильними повенями, серйозними посухами та підвищенням температури — ніщо з цього не полегшує ведення сільського господарства, — наголосив він. - Природа починає давати збої».

Ґрентем додав, що на тлі нестачі сировини представники покоління бебі-бумерів (ті, хто народилися в період з 1946 по 1964 рік) йдуть на пенсію, а народжуваність скорочується. Одночасно загострюється геополітична напруженість, і це тенденції, що формувалися протягом десятиліть і які вже неможливо зупинити. На відшкодування втрат, додав він, підуть десятиліття.

"Якщо ви думаєте, що зможете витримати це 10, 20 або навіть 30 років, заради бога. Але історія каже, що багато хто з вас цього не витримає" , - сказав Грентем.

Джеремі Ґрентем — один із найвідоміших та найшанованіших інвесторів у світі. Раніше він успішно виявляв «бульбашки» на ринку. Проте деякі аналітики вважають Ґрентема надмірно песимістичним щодо ринку цінних паперів. Восени 2021-го він пророкував США нову Велику депресію. Інвестор говорив про падіння S&P 500 майже на 50 відсотків і запевняв, що жодні дії Федеральної резервної системи не зможуть цього запобігти.