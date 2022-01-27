Volkswagen завершив випуск легендарного седана Passat

З конвеєра заводу Volkswagen у Чаттанузі, штат Теннессі, зійшов останній екземпляр седана Passat, повідомляє Autoconsulting.

Модель протрималася на конвеєрі кілька десятиліть і пішла у відставку лише зараз, звільнивши виробничі потужності для випуску електричного ID.4, серійне складання якого стартує до кінця поточного року.

У Європі седан Passat відправили у відставку ще наприкінці 2021 року, і тепер європейцям доступний лише Passat Variant, тому що універсали, як і раніше, користуються популярністю на місцевих риках. Тимчасовою заміною седану можна вважати "споріднений" ліфтбек Arteon, проте вже в 2023 році Volkswagen випустить сімейство по габаритах електромобілів Aero/Aero B.

Хто б міг подумати, що седан Passat – основа могутності Volkswagen у 90-і та 2000-і піде в історію. Але, на жаль, тренд світового попиту на кросовери не залишив шансів бізнес-седану. Від подібних автомобілів почали відмовлятися багато світових корпорацій. І Volkswagen також був змушений відправити Passat на спокій.