Що очікується на валютному ринку у четвер

Зустріч радників глав держав – учасниць «Нормандської четвірки», що відбулася вчора в Парижі, не принесла будь-якого відчутного позитиву, тому розраховувати на швидке зниження геополітичної напруженості і зменшення тиску цього фактора на валютний ринок не доводиться.

Вітчизняні та іноземні компанії продовжують активні закупівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку; котирування безготівкового долара, що ростуть щодня, їх не зупиняють, а навпаки стимулюють купувати швидше і більше.

Вчора Держказначейство виплатило експортерам компенсацію ПДВ у розмірі 6 585,5 млн гривень (більше 6,5 мільярдів). Це призведе до ще більшого зменшення пропозиції валюти експортерами, а частина одержаних грошей теж буде спрямована на міжбанк і конвертована у долари та євро. Таким чином, говорити про зупинку падіння гривні поки що не доводиться. І це при тому, що безготівковий долар підійшов до рівня 7-річного максимуму і ось-ось підніметься ще вище. Масовані інтервенції Національного банку лише трохи гальмують падіння національної валюти, але не в змозі його зупинити.

Відкриття торгів четверга очікується на рівні 28,80/28,90 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно. До рівня 29 гривень на міжбанку лишилося пройти ще 10 копійок.

Курс готівкового долара у середу виріс на 9 копійок. Вранці оптові обмінні пункти столиці продавали готівкового "американця" по 28,78-28,79 гривень. Пізніше цінник підняли до 28,82-28,83 гривень (готівка вкотре зрівнялася з безготівковим доларом); на обід – опустили до 28,80 гривень, відреагувавши на гальмування зростання на міжбанку. Але вже о 17-й годині мінімальна ціна, за якою можна було купити велику партію доларів, піднялася до 28,87 гривень. Пізно ввечері портал "Курс України" отримав інформацію від великих операторів валютного ринку столиці, що активізувалася покупка валюти населенням. Тому варто припустити, що сьогодні вранці долар у столиці почнуть продавати по 28,90-28,95 гривень, а у роздрібних точках дешевше за 29 гривень знайти «американця» буде вкрай складно. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. Найменша ознака стабілізації на міжбанку (як реакція на можливі хороші новини) – і готівковий долар почне стрімко дешевшати. Якщо ж позитивних новин не буде, то вже надвечір долар може додати в ціні ще мінімум 5-10 копійок.

Євро на ринку FOREX у середу впав до позначки 1,1234 долара на тлі різкого зміцнення американського долара після публікації результатів засідання Комітету з відкритих ринків (FOMC) ФРС США. Незважаючи на те, що облікову ставку ФРС залишили на тому ж рівні, офіційно було оголошено про намір її підвищити вже в березні цього року. Вранці четверга падіння продовжилося до позначки 1,1213. Готівковий євро протягом дня виріс у ціні на 10 копійок, із ранкових 32,50-32,53 до 32,60-32,63 гривень увечері. Але вже сьогодні вранці його почнуть продавати не дорожче 32,50-32,55 гривень, реагуючи на падіння євро, що продовжується, на FOREX.

Російський рубль учора ввечері впав до 80,40 за долар, коли стало ясно, що прориву на зустрічі в Парижі не сталося, але потім повністю компенсував падіння, повернувшись до колишнього рівня. Вранці четверга він відновив плавне зниження і на момент написання статті підійшов до позначки 79,80 за долар. Готівковий рубль у столиці вже кілька днів поспіль продають по 3,65-3,69 гривні за 10 рублів. З великою ймовірністю, сьогодні його ціна або залишиться на колишньому рівні, або зміниться максимум на 1 копійку за 10 рублів (тобто робочий діапазон може розширитися до 3,64-3,70 гривень за 10 рублів).