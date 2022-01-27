Xiaomi представила міжнародні версії Redmi Note 11 Pro та Pro 5G

Китайська компанія Xiaomi офіційно представила на міжнародному ринку смартфони Redmi Note 11 Pro та Redmi Note 11 Pro 5G: продаж обох новинок розпочнеться наступного місяця, повідомляє 3Dnews.

Версія Redmi Note 11 Pro отримала процесор MediaTek Helio G96 з вісьма обчислювальними ядрами (до 2,05 ГГц), графічним прискорювачем Mali-G57 MC2 та модемом 4G.

Модель Redmi Note 11 Pro 5G має чіп Qualcomm Snapdragon 695, який об'єднує вісім обчислювальних ядер Kryo 660 з тактовою частотою до 2,2 ГГц, графічний прискорювач Adreno 619 і стільниковий модем Snapdragon X51 5G.

В іншому характеристики апаратів практично ідентичні. Обидва отримали 6,67-дюймовий екран AMOLED формату Full HD+ із частотою оновлення 120 Гц та частотою відгуку сенсорного шару 360 Гц. Пікова яскравість досягає 1200 кд/м2. Появі подряпин перешкоджає скло Gorilla Glass 5. У невеликому отворі центру у верхній зоні дисплея встановлена 16-мегапіксельна селфі-камера.

Тильна камера поєднує 108-мегапіксельний датчик ISOCELL HM2, 8-мегапіксельний блок із ширококутною оптикою (115 градусів) та 2-мегапіксельний макромодуль. Молодша модель Redmi Note 11 Pro (без 5G) також має 2-мегапіксельний датчик глибини.

Живлення забезпечує акумуляторна батарея ємністю 5000 мА · год з підтримкою 67-ватної підзарядки. Є контролер NFC, адаптери Wi-Fi 5 та Bluetooth 5.1, порт USB Type-C.

Смартфони будуть доступні в модифікаціях з 6 та 8 Гбайт оперативної пам'яті, оснащених флеш-накопичувачем місткістю 64 та 128 Гбайт відповідно. У моделі Redmi Note 11 Pro ціна складе $300 та $350, у Redmi Note 11 Pro 5G - $330 та $380.