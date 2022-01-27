Усик може знову вийти на ринг із Гассієвим

Олександр Усик може провести другий бій з Муратом Гассієвим, якого побив чотири роки тому в Москві, повідомляє Сьогодні.

Міжнародна боксерська федерація (IBF) готує організацію претендентського бою на чемпіонський пояс у суперважкій вазі, чинним володарем якого є Олександр Усик.

Один учасник претендентського поєдинку вже відомий – це непереможний хорват Філіп Хргович.

А ось його суперником IBF запропонувала стати двом боксерам – мексиканському товстунові Енді Руїсу, який 2019-го сенсаційно нокаутував Ентоні Джошуа, та росіянину Мурату Гассієву.

Час на роздуми в обох до п'ятниці. Якщо обидва дадуть згоду, вибір буде зроблено на користь Гассієва, оскільки в поточному рейтингу IBF він вище за Руїса.

Нагадаємо, 2018-го у Москві Гассієв начисто програв Олександру Усику бій за звання абсолютного чемпіона світу у крузервейті. З того часу росіянин неодноразово заявляв про бажання взяти в українця реванш. Тепер у нього з'явилася така можливість.

Щоправда, навряд бій Усик – Гассієв, навіть якщо росіянин впорається з Хрговичем, відбудеться найближчим часом.

На 2022-й у планах Усика – розправитися з британцями Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі.

Дивіться, як Усик переміг Гассієва 2018-го