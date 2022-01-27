"ПП-2" не запрацює у разі вторгнення РФ в Україну - Держдепартамент США
Вторгнення Росії в Україну призведе до того, що проєкт "Північний потік-2" не буде реалізований, заявив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс в ефірі Національного громадського радіо, повідомляє Deutsche Welle.
Він відмовився повідомляти подробиці.
"Ми працюватимемо разом із Німеччиною, щоб вжити необхідні заходи для того, щоб проєкт не просунувся далі", - додав Прайс.
Раніше Вашингтон ввів санкції щодо фірм, які беруть участь у спорудженні трубопроводу.
Суперечливий "ПП-2" чекає на сертифікацію у ФРН
Будівництво "Північного потоку-2" було закінчено на початку вересня 2021 року. У середині листопада німецьке Федеральне агентство мереж призупинило процедуру сертифікації газопроводу, зазначивши, що вона стане можливою лише після того, як оператор Nord Stream 2 AG пред'явить документи про створення в Німеччині окремої компанії для управління "ПП-2".