"ПП-2" не запрацює у разі вторгнення РФ в Україну - Держдепартамент США

Вторгнення Росії в Україну призведе до того, що проєкт "Північний потік-2" не буде реалізований, заявив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс в ефірі Національного громадського радіо, повідомляє Deutsche Welle.

Він відмовився повідомляти подробиці.

"Ми працюватимемо разом із Німеччиною, щоб вжити необхідні заходи для того, щоб проєкт не просунувся далі" , - додав Прайс.

Раніше Вашингтон ввів санкції щодо фірм, які беруть участь у спорудженні трубопроводу.

Суперечливий "ПП-2" чекає на сертифікацію у ФРН

Будівництво "Північного потоку-2" було закінчено на початку вересня 2021 року. У середині листопада німецьке Федеральне агентство мереж призупинило процедуру сертифікації газопроводу, зазначивши, що вона стане можливою лише після того, як оператор Nord Stream 2 AG пред'явить документи про створення в Німеччині окремої компанії для управління "ПП-2".