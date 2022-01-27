Стоматолог розповів, кому не варто ставити імпланти зубів
Існують діагнози, які є протипоказанням для встановлення зубних імплантів, повідомляє Країна здоров'я.
За словами фахівця, сьогодні є кілька абсолютних протипоказань для такої процедури. До них належать:
- некомпенсований діабет;
- захворювання крові та її погане згортання;
- наявність злоякісної пухлини;
- захворювання центральної нервової системи;
- психічні захворювання, що супроводжуються порушенням поведінки;
- дисплазія кістки;
- необоротна остеопатія, остеонекроз;
- наявність кардіостимулятора;
- перенесений в найближчі півроку інсульт або інфаркт.
"Про відносні протипоказання слід говорити окремо в кожному конкретному випадку. Колись діабет у будь-якій стадії був знаком "Стоп". Наразі підхід змінився і пацієнти з цією хворобою стають власниками нових зубів цілком успішно", - уточнив лікар.