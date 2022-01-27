Стоматолог розповів, кому не варто ставити імпланти зубів

Стоматолог розповів, кому не варто ставити імпланти зубів

Існують діагнози, які є протипоказанням для встановлення зубних імплантів, повідомляє Країна здоров'я.

За словами фахівця, сьогодні є кілька абсолютних протипоказань для такої процедури. До них належать:

  • некомпенсований діабет;
  • захворювання крові та її погане згортання;
  • наявність злоякісної пухлини;
  • ﻿захворювання центральної нервової системи;
  • ﻿психічні захворювання, що супроводжуються порушенням поведінки;
  • ﻿дисплазія кістки;
  • ﻿необоротна остеопатія, остеонекроз;
  • ﻿наявність кардіостимулятора;
  • перенесений в найближчі півроку інсульт або інфаркт.

"Про відносні протипоказання слід говорити окремо в кожному конкретному випадку. Колись діабет у будь-якій стадії був знаком "Стоп". Наразі підхід змінився і пацієнти з цією хворобою стають власниками нових зубів цілком успішно", - уточнив лікар.

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