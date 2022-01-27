Стоматолог розповів, кому не варто ставити імпланти зубів

Існують діагнози, які є протипоказанням для встановлення зубних імплантів, повідомляє Країна здоров'я.

За словами фахівця, сьогодні є кілька абсолютних протипоказань для такої процедури. До них належать:

некомпенсований діабет;

захворювання крові та її погане згортання;

наявність злоякісної пухлини;

﻿захворювання центральної нервової системи;

﻿психічні захворювання, що супроводжуються порушенням поведінки;

﻿дисплазія кістки;

﻿необоротна остеопатія, остеонекроз;

﻿наявність кардіостимулятора;

перенесений в найближчі півроку інсульт або інфаркт.