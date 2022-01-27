Apple випустила iOS 15.3 та iPadOS 15.3, третє велике оновлення актуальних мобільних платформ, випущених у вересні 2021 року. Нові iOS 15.3 та iPadOS 15.3 запускаються майже через два тижні після виходу версій iOS 15.2.1 та iPadOS 15.2.1, спрямованих на виправлення помилок, повідомляє 3Dnews.

Згідно з примітками до випуску, нові оновлення iOS та iPadOS включають «виправлення помилок та оновлення безпеки». Apple рекомендує встановити це програмне забезпечення всім користувачам сумісних пристроїв.

Повідомляється, що одна з найважливіших змін стосується нещодавно виявленого експлойта Safari. У попередніх версіях iOS 15 та iPad OS 15 спостерігається проблема з реалізацією WebKit JavaScript API IndexedDB. Внаслідок цього сайти, що використовують IndexedDB, можуть отримувати доступ до імен баз даних IndexedDB, створених іншими веб-сайтами, що дає змогу шкідливому ресурсу перехоплювати дані, якими користувач обмінюється з іншими сайтами.

Варто відзначити, що проблема зачіпала і інші браузери для iOS, включаючи Google Chrome, оскільки всі вони використовують движок WebKit. У iOS 15.3 та iPadOS 15.3 ця вразливість виправлена, і тепер зловмисники не можуть отримати доступ до історії відвідувань браузера та ідентифікаційних даних користувачів.

Встановити iOS 15.3 та iPadOS 15.3 можуть усі користувачі сумісних пристроїв. Перша, нагадаємо, підходить для всіх iPhone починаючи з iPhone 6s, а друга – для всіх iPad починаючи з iPad Air 2, iPad 5-го покоління та iPad Pro першого покоління. Для встановлення нових систем необхідно скористатись пунктом «Оновлення ПЗ» у розділі «Основні» програми «Налаштування» смартфона або планшета.