Китайські вчені заявили про новий коронавірус

Вчені з Китаю повідомили, що виявлений в Африці коронавірус NeoCoV має схожі принципи проникнення в клітини із SARS-CoV-2, повідомляє Вести.

Вказано, що NeoCoV був виявлений у кажанів у ПАР і поки що циркулює в цій популяції. Проте дослідники підкреслюють, що за його поширенням треба уважно стежити, оскільки вірус може мутувати і після цього потрапити в людську популяцію.

За даними фахівців, для взаємодії з організмом людини вірусу потрібна певна мутація, зараз він загрожує лише кажанам.

При цьому вони наголошують, що природа NeoCoV все ще не вивчена достатньо.