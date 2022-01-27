Випуск автомобілів у Британії у 2021 році став мінімальним за 65 років

Виробництво автомобілів у Великій Британії за підсумками минулого року скоротилося на 6,7% і склало менше 860 тисяч, це мінімум з 1956 року, коли було вироблено 707 594 машини, свідчать дані британського товариства виробників та продавців автомобілів (SMMT), повідомляє Прайм.

Для внутрішнього ринку виробництво автомобілів у країні за минулий рік скоротилося на 10,6%, до 153749, на експорт - на 5,8%, до 705826 машин, разом 859575, йдеться в повідомленні SMMT.

У тому числі у грудні виробництво скоротилося на 12,7% у річному вираженні і склало 62 310, виробництво автомобілів для внутрішнього ринку за минулий місяць впало на 4,1%, до 16 091 машин, а автомобілів, що прямують на експорт, на 15, 4%, до 46219.

У березні SMMT вказувала, що, згідно з останнім прогнозом, виробництво автомобілів у Великій Британії вийде на шлях відновлення в поточному році і складе за його підсумками 1,05 мільйона, що на 15,8% більше, ніж роком раніше. Далі, за прогнозами, у 2022 році виробництво автомобілів мало досягти 1,1 мільйона з потенціалом для додаткового зростання, проте воно залишиться нижче 1,3 мільйона машин, вироблених у 2019 році.