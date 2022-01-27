Створення блоку партій та перезавантаження кадрів: як СН готується до виборів в Раду

У партії "Слуга народу" мають намір провести "чистку" своїх партійних лав та поповнити їх новими людьми до наступної виборчої кампанії - наприклад, політиків із регіонів, активістів. Один із впливових співрозмовників у команді президента припустив, що до Ради може потрапити близько 40 осіб із тих, які є у фракції сьогодні, пише Уляна Безпалько, РБК-Україна.

Глава монобільшості Давид Арахамія раніше припускав, що на наступні вибори СН візьме половину тих депутатів, які зараз представлені в парламенті. Насправді їх кількість може бути ще меншою.

Другий технологічний хід, який, за даними видання, обговорювався на Банковій - це можливість походу "Слуги народу" на вибори під новою назвою чи новою формою. І у цьому плані є два варіанти, як його реалізувати.

Перший - перейменувати "Слугу народу" на партію чи команду Зеленського, тобто так, щоб фігурувало його прізвище. Це може додати електоральних балів політсилі президента з огляду на те, що його персональний рейтинг помітно вищий. Проте, голова Київської міської організації СН Леся Забурана каже, що на сьогодні усередині партії "про це не йдеться".

Як уточнив виданню впливовий співрозмовник у команді Зеленського, це необов'язково можливо у форматі перейменування партії.

За його словами, наразі у владі оцінюють можливість, щоб повернути до законодавства виборчі блоки. Вони дозволяють кільком партіям об'єднуватись для спільного походу до парламенту, що може додати 1,5-2% голосів.

"Об'єднання в блок можна зробити з нашими партнерами по коаліції - групами "Довіра" та "За майбутнє". Якщо будуть відкриті списки, навряд чи вони самостійно потраплять до парламенту. Блок, у якому фігуруватиме прізвище Зеленський - такий крок є дуже ймовірним. Цієї ініціативи вдасться акумулювати голоси, оскільки це вигідно не лише нам, а й іншим фракціям" , - пояснив співрозмовник.

Разом з тим, ще один варіант, який вже неодноразово піднімався у правлячій команді - це створення партії-сателіту, з якою можна буде скоординовано піти на вибори.

Втім, основна проблема цього сценарію поки що зводиться до того, що немає яскравого політичного лідера, який міг би очолити новий проект.

Наразі, як розповіло одне з джерел, в оточенні Зеленського продовжують наглядати претендента на цю роль - умовного "російськомовного патріота".