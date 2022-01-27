Онуфрійчук із чоловіком-мільйонером оселилися в африканському таборі

Ведуча минулого сезону шоу "Танці зі зірками" Іванна Онуфрійчук розповіла на офіційній сторінці в Instagram про те, як їй живеться у кепмі у самому серці дикої природи.

Іванна Онуфрійчук із чоловіком-мільйонером Алмазовим потрапили у незручні ситуації подорожуючи Африкою. Вони вирішили урізноманітнити трохи звичний відпочинок та замість звичних комфортних готелів вибрали зупинитися у кемпі. Відповідні фото акторка опублікувала на сторінці в Instagram.

Подивитися цю публікацію в Instagram Публікація від Іванна Онуфрійчук (@ivannaonufriichuk)

«Нам хотілося повного єднання з дикою природою, тож проживання в умовах із базовими зручностями нас не лякали. Навпаки, було досить кумедно. Температура всередині майже така сама, як на вулиці, тому ввечері нам приносили грілочки, турбувалися, щоб ми не замерзли» - розповіла Іванна.