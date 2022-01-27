СБУ готує базу для накладання санкцій на канал Мураєва – джерела

Служба безпеки України готує документи для внесення в санкційний список телеканалу "НАШ", що належить політику Євгенію Мураєву.﻿﻿ Про це розповіли співрозмовники видання у правоохоронних органах, повідомляє Українська правда.

Як розповідають джерела, уже певний час СБУ фіксує випадки антиукраїнської пропаганди на "НАШому" і готує подання до Ради національної безпеки й оборони.

Днями петиція про блокування цього каналу набрала потрібну кількість голосів на сайті Офісу президента.

Секретар РНБО Данілов публічно заявив, що вони готові розглядати санкції проти "НАШого", як тільки отримають подання від СБУ.