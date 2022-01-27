Оцінено вплив підвищення тютюнового акцизу на зростання нелегального ринку

Щорічне підвищення акцизу на тютюнові вироби на 20% розширює тіньовий ринок, а це поліпшує доступність тютюнових виробів, що негативно позначається на громадському здоров’ї, свідчать дані дослідження Інституту "GROWFORD", пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

Автори дослідження нагадують, що головна мета зростання акцизу - зниження рівня тютюнопаління. Але його ставки слід підвищувати поступово. Будь-які "перегини" обвалюють податкові надходження від тютюнового ринку і підвищують доступність нелегальних сигарет - йдеться у дослідженні.

"Ціновий розрив між легальною і незаконною продукцією складає понад 60% і зростатиме. Розширення тіньового ринку впливає на підвищення індексу доступності тютюнових виробів (у тому числі для неповнолітніх), що негативно позначається на громадському здоров’ї і не відповідає меті підвищення акцизного податку на тютюнові вироби" , - зазначають експерти.

Натомість в деяких країнах ЄС знайшли оптимальний темп збільшення акцизу. Відтак, за 4 роки рівень тютюнопаління в ЄС знизився, як і виробництво сигарет та обсяги нелегальної торгівлі.

За словами голови експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Бориса Кушнірука, якщо ціна б’є по кишені, споживачі переключаються на контрафакт.

"Всі дослідження, які проводилися в Європі, США, Австралії підтверджують, що якщо дивитися, що більше впливає на рішення курців купувати тютюнові вироби – чи реклама "Сигарети вбивають…", чи ціна, то насправді левова частка впливу - це ціна. Висока ціна провокує не зменшення, а навпаки - зростання криміналізації цієї сфери" , - переконаний Кушнірук.

За даними дослідження Kantar Україна, у листопаді 2021 року частка нелегальної торгівлі сигаретами вже досягла 20,4% від загального обсягу ринку. За оцінками дослідників, протягом 2021 року бюджетами всіх рівнів недоотримано близько 15,5 млрд грн податкових надходжень.

Відтак, "актуальним є перегляд ставок акцизного податку на тютюнові вироби з метою уповільнення темпів зростання ставок разом із пролонгацією періоду наближення їх розміру до рівня ЄС", - пишуть у "GROWFORD" і пропонують альтернативний графік акцизного росту.

Аналітики пропонують у наступні кілька років нарощувати акциз не на 20% щороку, а диференційованими ставками, які враховуватимуть прогнозовану інфляцію й зростання доходів громадян. Відтак, цьогоріч зростання, починаючи з липня, може бути на рівні 15%, 2023-го - 13%, 2024-го - 11%. І лише, починаючи з 2025-го - щороку акциз можна підвищувати на 10%. Такий темп не лише мінімізує обсяги тіньової торгівлі, збільшить відрахування до держбюджету, а й скоротить кількість курців. Якщо ж зберегти нинішній графік, то курців в Україні більшатиме, а їхні кошти фінансуватимуть чужі бюджети, зокрема, й окупантів на Донбасі, - вважає Вадим Денисенко, виконавчий директор Українського інституту майбутнього.

"Ми будемо не лише швидко втрачати умовних 14 мільярдів, які не зайшли до бюджету в 2021 році, а будуть закриватися легальні виробництва. А якщо ми будемо закривати виробництва, це значить, що до нас зайде чорний імпорт і в принципі податки будуть платитися в сусідніх Румуніях, Молдовах і в тому числі що найгірше, - гроші підуть у дві фабрики - в ОРДЛО" , - сказав він.

Дослідники Інституту "GROWFORD" пишуть - ще 2018-го Україна була другою в Європі з найгіршим співвідношенням ціни і купівельної спроможності населення. Споживачі не можуть собі дозволити легальну продукцію. Збільшення акцизів на 1% провокує підвищення цін, а, відтак і зростання нелегальної торгівлі - на 1,22%, - зазначають експерти.