Стрілянина в Дніпрі: з'явилася реакція МВС

Голова МВС Денис Монастирський заявив, що буде створено спеціальну комісію, яка вивчить обставини того, що сталося на "Південмаші", щоб розстріл солдатів, подібний до того, що стався сьогодні вночі, не повторився. Про це він написав у себе в Facebook.

"По-перше, приношу свої глибокі співчуття рідним та близьким загиблих від дій військовослужбовця НГУ Артема Рябчука. Наразі загинули 5 людей, у тому числі жінка, і ще 5 людей поранені. За їхнє життя борються лікарі. По-друге, щойно Артема Рябчука було затримано співробітниками поліції в Дніпропетровській області", – написав Монастирський.

Він також додав, що затриманий понесе "найсуворішу відповідальність, передбачену Законом" .

"Дякую всім співробітникам поліції, хто чесно проробив свою роботу. За моїм наказом буде створено комісію з вирахування обставин, які могли призвести до таких дій 21-річного військовослужбовця, якого закликали для того, щоб навчити, як захищати країну та піклуватися про безпеку, а не для того, щоб він розстрілював своїх колег", – запевнив голова МВС.

Крім того, за його словами, буде вивчено "обставини проходження Артемом Рябчуком військово-медичної комісії, його психічний стан на момент видачі допуску до зброї" .