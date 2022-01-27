Назарбаєва позбавили довічного головування в Раді безпеки

Депутати верхньої палати парламенту Казахстану підтримали законодавчі поправки, які скасовують довічне головування експрезидента Нурсултана Назарбаєва в Асамблеї народу Казахстану та Раді безпеки, повідомляє Новое время.

За словами сенатора Ляззат Сулеймен, сенатори підтримали зміни у законодавстві про те, що Раду безпеки та АНК має очолювати глава держави за своєю посадою.

Також Сенат Казахстану запропонував не погоджувати з Назарбаєвим основні напрямки внутрішньої та зовнішньої політики.

Нагадаємо, у перші дні січня 2022 року Казахстан охопили масові протести. Вони почалися як акції проти підвищення цін на газ, але швидко перетворилися на демонстрації з політичними гаслами. Одна з вимог мітингувальників «Старий, іди геть» — повний відхід від влади Нурсултана Назарбаєва. Назарбаєв, який майже 30 років правив країною, очолив Раду безпеки у 2019 році, залишивши посаду президента.

На тлі протестів Назарбаєв передав посаду голови Ради безпеки президенту Казахстану Касим-Жомарту Токаєву.