ФОПи сплатили рекордну за 5 років суму єдиного податку

В Україні фізичні особи-підприємці (ФОПи) заплатили в 2021 році 34,8 млрд грн єдиного податку. Це не лише перевищує показник 2020 року на 7,2 млрд грн, коли з ФОПів було зібрано 27,6 млрд грн, але і є рекордом за останні 5 років, повідомляє Обозреватель.

Аналітики платформи для роботи з відкритими даними Опендатабот зазначають, що раніше у якості єдиного податку ФОПи сплачували:

2016 – 10,3 млрд грн;

2017 рік – 15,4 млрд грн;

2018 – 19,8 млрд грн;

2019 – 24,9 млрд грн;

2020 рік – 27,6 млрд. грн.

"Рекорд пояснюється як збільшенням доходу ФОПів, так і зростанням кількості нових підприємців. А також тим, що відкриті ФОП" стали рідше закриватися" , – пояснюють рекордний збір єдиного податку з ФОПів аналітики.

Скільки єдиного податку ФОПи заплатили у 2016-2021 роках. Джерело: Опендатабот

Єдиний податок – це головний податок для ФОПів, запроваджений для спрощення ведення бізнесу та зниження податкового навантаження. Можливість перейти на спрощену систему передбачена для фізосіб-підприємців та юросіб, масштаби діяльності яких не перевищують визначені законом рамки за максимальним обсягом доходів та кількістю працівників.

Останні ініціативи з фіскалізації, зокрема обов'язкове використання РРО/ПРРО (реєстратори розрахункових операцій/програмні – на телефони або касові апарати), спрямовані на виявлення реального обсягу доходів підприємців. А також дотримання ними законності використання спрощеної системи.

Кількість "ФОПів" в Україні рекордно зросла

Попри скарги та погрози закритися від ФОПів через необхідність встановити РРО, у 2021 році їхня кількість зросла на 83 257 (+4% до рівня 2020 року). Це – рекордний показник за останні 5 років. Загальна ж кількість ФОПів налічує вже майже 2 млн підприємців.

Найактивнішою частиною приватних підприємців у 2021 році стали IT-ФОПи. Їхня частка у загальному прирості серед усіх компаній склала більше половини – 53%.

"IT-сфера зросла за рік на 44,5 тис. ФОПів-програмістів (+26%). Таким не може похвалитися жоден вид діяльності" , – зазначають аналітики.

Далі йдуть:

бізнес, що надає інформаційні послуги, 9 тис. підприємців, або +24%;

ФОПи кафе та ресторанів, +6 тис. підприємців, або +10%.

А ось кількість підприємців, які займаються роздрібною торгівлею, зросла на 7 тисяч. Втім, це складає лише 1% їхньої загальної кількості.