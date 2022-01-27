Сирний кекс з родзинками та корицею в духовці: ідеальний варіант сніданку
Якщо ви хочете приготувати на сніданок смачну та ситну страву, найкращим інгредієнтом буде однозначно сир. З нього можна зробити багато корисних страв, серед яких: запіканка, сирники, ватрушки, повідомляє Обозреватель.
Рецепт ідеальної страви для сніданку, яка готується всього за 30 хвилин.
Інгредієнти:
- борошно – 200 г
- сир – 200 г
- цукор – 120 г
- масло вершкове – 50 г
- яйця – 2шт
- ванілін або кориця – 1 пакетик
- розпушувач – 1 пакетик
- сода – 1 дрібка
- родзинки – 100 г
- кардамон – за бажанням.
Спосіб приготування:
1. Вершкове масло перетріть з 60 г цукру, додайте корицю або ванілін.
2. Туди додайте сир, масу ще раз збийте.
3. Окремо перемішайте й збийте цукор та яйця.
4. Додайте яєчну суміш у сирну масу та ще раз перемішайте.
5. Просійте борошно разом із розпушувачем, додайте трохи соди, акуратно перемішайте масу лопаткою, всипте промиті родзинки.
6. Готове тісто перекладіть у змащену форму для випікання та відправте в духовку на 1 годину при 170°С.
7. Готову запіканку присипте цукровою пудрою.