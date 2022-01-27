Сирний кекс з родзинками та корицею в духовці: ідеальний варіант сніданку

Якщо ви хочете приготувати на сніданок смачну та ситну страву, найкращим інгредієнтом буде однозначно сир. З нього можна зробити багато корисних страв, серед яких: запіканка, сирники, ватрушки, повідомляє Обозреватель.

Рецепт ідеальної страви для сніданку, яка готується всього за 30 хвилин.

Інгредієнти:

  • борошно – 200 г
  • сир – 200 г
  • цукор – 120 г
  • масло вершкове – 50 г
  • яйця – 2шт
  • ванілін або кориця – 1 пакетик
  • розпушувач – 1 пакетик
  • сода – 1 дрібка
  • родзинки – 100 г
  • кардамон – за бажанням.

Спосіб приготування:

1. Вершкове масло перетріть з 60 г цукру, додайте корицю або ванілін.

2. Туди додайте сир, масу ще раз збийте.

3. Окремо перемішайте й збийте цукор та яйця.

4. Додайте яєчну суміш у сирну масу та ще раз перемішайте.

5. Просійте борошно разом із розпушувачем, додайте трохи соди, акуратно перемішайте масу лопаткою, всипте промиті родзинки.

Смачний сирний кекс
Смачний сирний кекс

6. Готове тісто перекладіть у змащену форму для випікання та відправте в духовку на 1 годину при 170°С.

7. Готову запіканку присипте цукровою пудрою.

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