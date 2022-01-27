Сирний кекс з родзинками та корицею в духовці: ідеальний варіант сніданку

Якщо ви хочете приготувати на сніданок смачну та ситну страву, найкращим інгредієнтом буде однозначно сир. З нього можна зробити багато корисних страв, серед яких: запіканка, сирники, ватрушки, повідомляє Обозреватель.

Рецепт ідеальної страви для сніданку, яка готується всього за 30 хвилин.

Інгредієнти:

борошно – 200 г

сир – 200 г

цукор – 120 г

масло вершкове – 50 г

яйця – 2шт

ванілін або кориця – 1 пакетик

розпушувач – 1 пакетик

сода – 1 дрібка

родзинки – 100 г

кардамон – за бажанням.

Спосіб приготування:

1. Вершкове масло перетріть з 60 г цукру, додайте корицю або ванілін.

2. Туди додайте сир, масу ще раз збийте.

3. Окремо перемішайте й збийте цукор та яйця.

4. Додайте яєчну суміш у сирну масу та ще раз перемішайте.

5. Просійте борошно разом із розпушувачем, додайте трохи соди, акуратно перемішайте масу лопаткою, всипте промиті родзинки.

Смачний сирний кекс

6. Готове тісто перекладіть у змащену форму для випікання та відправте в духовку на 1 годину при 170°С.

7. Готову запіканку присипте цукровою пудрою.