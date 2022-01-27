Ксенія Мішина купила квартиру у Києві

Українська акторка, "екс-холостячка" Ксенія Мішина купила квартиру в Києві. Як каже сама знаменитість, вона "виконала мрію, до якої йшла дуже довго", повідомляє УНІАН.

Радісною звісткою Мішина поділилася в Instagram. У квартирі ще потрібно буде зробити ремонт. Зірка планує завершити вже у 2022 році, а поки активно займається проектом свого помешкання із дизайнерами.

Акторка працює над дизайном свого житла / фото instagram.com/misha.k.ua

"Це неймовірно круто – створювати квартиру мрії в усвідомленому віці, коли вже чітко знаєш, що для тебе важливо, що тобі подобається і як ти хочеш почуватися у своєму просторі" , - зазначила Мішина.

Зірка зізналася, що в її оселі обов'язково буде куточок для медитацій, адже без нього Ксенія не може уявити свій дім.

Зірка хоче перепланувати свою квартиру / фото instagram.com/misha.k.ua

Раніше Мішина вже розповідала деякі деталі про квартиру. В інтерв'ю YouTube-каналу DOROTYE зірка говорила, що її квартира розташована в одному з ЖК на лівому березі Києва. Акторка обрала чотирикімнатну квартиру, але запланувала перепланування.



