Продажі електромобілів у 2022 році зростуть на третину - прогноз

Компанія Gartner опублікувала новий прогноз щодо світового ринку електрифікованих автомобілів. Представлені дані враховують продаж машин з повністю електричним приводом, а також гібридів з можливістю підзарядки від мережі, повідомляє 3Dnews.

У 2021-му, за оцінками, у глобальному масштабі було реалізовано 4,74 млн. електрифікованих автомобілів. З них 4,47 млн склали пасажирські моделі. Ще 165,6 тис. штук припало на автобуси, 86,3 тис. одиниць – на фургони, 15,2 тис. – на вантажні машини.

Нинішнього року, як прогнозується, постачання підніметься більш ніж на третину – на 34,4%. Підсумковий результат складе 6,37 млн одиниць. Продажі пасажирських моделей збільшаться до 6,0 млн штук. Відвантаження електрифікованих автобусів досягне 198,4 тис., фургонів – 126,6 тис., вантажівок – 22,7 тис.

Найбільшим регіоном збуту електрифікованих машин цього року стане Китай з обсягом продажів у розмірі 2,9 млн штук. Друге місце дістанеться Західній Європі – 1,9 млн одиниць. На третьому місці з 855,3 тис. реалізованих машин розташується Північна Америка.