Apple дозволить використовувати iPhone як платіжний термінал

У Apple працюють над новим сервісом, що дозволяє представникам малого бізнесу приймати платежі пластиковими картками безпосередньо за допомогою iPhone без використання додаткових терміналів, повідомляє 3Dnews.

За наявними даними, компанія працює над новою функцією з 2020 року — тоді вона придбала за $100 млн канадський стартап Mobeewave, який розробив технологію, що дозволяє смартфонам з NFC-модулями приймати оплату банківськими картками. NFC вже застосовується в iPhone для платежів у системі Apple Pay.

Для того щоб приймати платежі на iPhone, продавці в деяких країнах вже можуть використовувати спеціальні термінали, пов'язані зі смартфоном по Bluetooth - на цьому ринку домінує технологія Square, розроблена компанією Block Inc. Нова функція перетворить на платіжний термінал сам iPhone, дозволяючи представникам малого бізнесу, на кшталт власників точок громадського харчування та перукарів приймати кошти з банківських карток або сумісних смартфонів.

Невідомо, чи буде можливість включена в екосистему Apple Pay і як ця опція буде (якщо буде) реалізована в досить зарегульованій сфері електронних платежів у Росії. Очікується, що Apple може почати випускати тематичні програмні оновлення протягом найближчих місяців. Компанія розраховувала представити першу бета-версію iOS 15.4 у найближчому майбутньому, а реліз для масового користувача відбудеться, ймовірно, навесні. У самій Apple відмовилися від коментарів.

Apple давно робить спроби вийти на ринок платежів: у 2019 році в США вона розпочала випуск Apple Card, запустила віртуальний сервіс Apple Cash для цифрових транзакцій, і розглядає сервіс у рамках Apple Pay, що дозволяє платити за покупки на виплат.

iPhone стане не першим смартфоном, який використовує технології Mobeewave для прийому платежів. Samsung, яка підтримувала стартап до продажу Apple, застосовувала оплату банківськими картами на деяких своїх пристроях ще в 2019 році.