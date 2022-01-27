Стрілянина в Дніпрі: троє з п'яти постраждалих у тяжкому стані

З'явилася інформація про стан постраждалих у стрільбі в Дніпрі. Її надав радник голови МВС Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

"Якою ж треба бути мерзотою, щоб випустити 3 кулі впритул у 22-річну дівчину – військовослужбовку Національної Гвардії?! Дівчина отримала поранення в коліно, у плече та найважче – у живіт. Зараз хірурги лікарні Мечникова борються за її життя. Вона втратила понад три літри крові”, – емоційно написав Геращенко.

За його словами, інший постраждалий, товариш по службі дівчини, який отримав поранення в черевну порожнину, також перебуває у важкому стані.

"Життя інших двох поранених, доставлених до лікарні Мечникова, за оцінками лікарів поза небезпекою. У важкому стані перебуває також військовослужбовець НГУ, доставлений до 16-ї міської лікарні. У нього поранення в груди, у стегно та в плече", – повідомив радник.